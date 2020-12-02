Кариньш: вакцинация 70-75% жителей Латвии может остановить распространение Covid-19

Если от 70 до 75% жителей Латвии сделают прививку от Covid-19, то можно остановить распространение коронавируса, заявил в эфире TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). По его мнению, в идеальном случае прививку должны сделать все латвийцы.

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Высказывание Кариньша основано на подсчетах эпидемиологов. “Я понимаю, что есть часть общества, которая может отказаться от вакцинации, но я хотел бы, чтобы каждый житель Латвии привился, таким образом, укрепив свой иммунитет к вирусу”, - указал политик. Деньги на вакцинацию будут выделять в таком объеме и так долго, как это будет необходимо. Чтобы привить всех латвийцев, нужно как минимум четыре миллиона вакцин.

Вакцинация может начаться в январе, но это не значит, что тогда же будут отменены меры предосторожности. По словам Кариньша, некоторые из них придется соблюдать вплоть до середины лета.

Прошедшей ночью после заседания правительства премьер-министр сообщил, что прививки от Covid-19 жителям Латвии будут доступны бесплатно. По плану первая партия поступит в январе, а более широкая вакцинация может начаться спустя полгода после получения первой партии. Затраты на закупку вакцин государство планирует покрыть из средств на непредвиденные расходы.