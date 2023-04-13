Кариньш: важно обеспечить непрерывность финансирования строительных работ Rail Baltica

Важно обеспечить непрерывность финансирования строительных работ Rail Baltica, признал в четверг при посещении строительной площадки международного вокзала Rail Baltica в Риге премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По словам главы правительства, Евросоюзу необходима уверенность, что строительные работы ведутся не только в Риге, но и на всем маршруте Rail Baltica, потому что тогда будет легче убедить Европейскую комиссию в выделении следующих долей финансирования.

Председатель правления ответственного за реализацию проекта в Латвии Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис сказал, что общая сумма проекта Рижского международного вокзала составляет около 450 млн евро, но на данный момент выделено только 200 млн евро.

Поэтому Кариньш считает, что Латвия должна искать возможности обеспечения проекта предварительным финансированием со стороны государства.

Строительство Рижского центрального узла Rail Baltica — крупнейший проект по строительству инфраструктуры в масштабах Риги, который повлияет на визуальный образ Риги, ее мобильность и возможности развития на несколько десятилетий вперед. Помимо создания современной инфраструктуры вокзала, за счет сноса насыпи будут функционально связаны части города, которые до сих пор были разделены железнодорожной насыпью, а новый железнодорожный мост соединит берега Даугавы удобным для пешеходов и велосипедистов способом.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии c колеей европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы связать страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге.