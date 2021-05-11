Кариньш: важно сохранить антиковидные ограничения и наращивать вакцинацию

В настоящее время важно сохранить антиковидные ограничения и ускорить вакцинацию от Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник после заседания правительства.

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Комментируя высказывание лидера Национального объединения Райвиса Дзинтарса о том, что впредь перед принятием решений об ограничениях или их смягчении нужны политические дискуссии, премьер признал, что в таком подходе есть логика.

Если возникнут обстоятельства, которые заставят правительство задуматься об ужесточении ограничений, то это следует обсуждать заранее на политическом уровне между Сеймом и Кабинетом министров, сказал премьер.

На просьбу высказать свое личное мнение об усилении или ослаблении ограничений Кариньш ответил, что нужно сохранять существующие ограничения.

Он также призвал переключить внимание с ограничений на более активную вакцинацию от Covid-19, в том числе говорить о преимуществах для вакцинированных людей.

Как сообщалось, правительство рассмотрит ряд вопросов, связанных с Covid-19, в четверг, 13 мая.