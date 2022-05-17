Кариньш: Витенбергс не слабый министр, его отставка нужна для сохранения политического баланса
Foto: LETA

По мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Янис Витенбергс не является слабым министром экономики, однако требование об его отставке связано только с необходимостью сохранить политический баланс в правящей коалиции. Об этом глава Кабинета министров заявил в интервью Латвийскому Радио.

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Кариньш признал, что Витенбергс потеряет свой пост только потому, что представляемая им партия приняла решение, которое может привести к дестабилизации правительства.

"Это не связано с его конкретной деятельностью, это больше [связано] с тем, что он самый последний член правительства из рядов Национального объединения", — указал премьер.

Он также добавил, что вклад Министерства экономики в укрепление энергетической независимости Латвии значителен, и очень важно, чтобы эта работа не прекращалась со сменой министра.

"У меня есть все основания полагать, что следующий министр очень успешно перехватит эстафету Яниса Витенберга", — резюмировал Кариньш.

На вопрос, есть ли у него какие-либо идеи относительно того, кто должен быть следующим министром экономики в нынешнем правительстве, Кариньш ответил, что выдвижение кандидатов на должность министра экономики и внутренних дел полностью оставлено на усмотрение ответственных партий.

Премьер-министр также сказал, что было бы хорошо, если бы смена министров произошла как можно скорее.

"Нужно понимать, что если смена министров не произойдет, то правительства вообще нет, и мы идем в совершенно неизвестном направлении", — добавил Кариньш.

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