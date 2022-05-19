Кариньш: Витенбергс слишком откровенно шел на поводу у предпринимателей

Бывший министр экономики Янис Витенбергс слишком откровенно шел на поводу у предпринимателей, что было особенно заметно во время пандемии Covid-19. Об этом в интервью передаче Latvijas Radio Krustpunktā сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

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Так Кариньш ответил на просьбу оценить пребывание Витенбергса на посту министра.

"Это проявилось особенно во время пандемии. У нас, к сожалению, по-прежнему все еще очень много предпринимателей, которые сидят на [государственной] игле поддержки и ждут ее. Они говорят: "Надо оказать поддержку", и министр сразу спешит оказывать ее, может быть, до конца не оценив, как это лучше всего сделать", — сказал Кариньш.

По словам Кариньша, нет ничего удивительного в том, что предприниматели хорошо высказываются о работе Витенбергса на посту министра экономики. "Конечно, они хорошо высказываются, потому что у них есть член правительства, который фактически всегда следует их интересам. Мне кажется, это не вполне правильно — министр должен управлять отраслью, а не отрасли должны управлять министром", — отметил премьер.

Во вторник, 17 мая, сразу несколько предпринимательских организаций попросили сохранить пост за министром экономики Янисом Витенбергсом (Национальное объединение), призвав правительство и партнеров по коалиции не принимать поспешных решений. Об этом говорилось в обращении, распространенном Латвийской конфедерацией работодателей.

Предприниматели в своем обращении подчеркнули, что менее чем за два года Витенбергсу пришлось столкнуться как минимум с тремя беспрецедентными кризисами: последствиями пандемии Covid-19 для латвийской экономики, резким ростом цен на энергоносители и последствиями российского вторжения в Украину.

В заявлении говорилось, что в связи с войной в Украине и введением международных санкций, которые нарушили цепочки поставок в бизнесе, ростом цен на энергоносители и другими серьезными проблемами, предприниматели начали активно работать с Министерством экономики для решения этих вопросов, и сейчас вовлеченным сторонам надо продолжать начатую работу.

Предприниматели подчеркнули, что Витенбергс отстаивал их интересы во время пандемии Covid-19 и выступал против ряда жестких ограничений, поэтому отрасль высоко ценит его работу и сотрудничество с ним.

Нацобъединение во главе с Райвисом Дзинтарсом также призывало премьера-министра Кариньша пересмотреть отставку Витенбергса, однако премьер ответил отказом.

Ранее Кариньш решил потребовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса (Нацобъединение) из-за "попытки политического шантажа" со стороны партии. Шантаж заключался в требовании Нацоблока отправить в отставку теперь уже бывшую министра внутренних дел Марии Голубеву (АР!), в противном случае Нацобъединение угрожало выйти из правительства.

Кариньш ради восстановления политического баланса потребовал от Национального объединения после отставки Голубевой также заменить одного из министров. Поскольку само Нацобъединение этого министра не назвало, Кариньш решил потребовать отставки Витенбергса как самого нового министра в правительстве.

Премьер попросил обе политические силы поторопиться с выдвижением кандидатов в министры. Нацобъединение на должность министра экономики собирается выдвинуть Илзе Индриксоне, а пока обязанности министра будет временно исполнять Каспарс Герхардс. В свою очередь, обязанности министра внутренних дел после отставки Голубевой будет выполнять Артис Пабрикс.