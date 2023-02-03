Кариньш: вместе мы сможем противостоять российскому империализму

Похоже, Москва планирует продолжать войну на Украине, поэтому мы должны понимать, что в долгосрочной перспективе придется максимально помогать Украине, и если мы будем держаться вместе, то сможем противостоять российскому империализму, заявил в пятницу на совместной пресс-конференции премьер-министров стран Балтии в Таллинне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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"Россия ждет, что мы устанем оказывать поддержку Украине, поэтому надо продолжать поддерживать Украину. Мы добьемся мира только тогда, когда Украина победит империалистическую Россию", — сказал Кариньш, отметив необходимость напоминания общественности о том, что расслабляться нельзя и что три балтийских государства покажут пример, инвестируя средства в поддержку Украины.

Премьер-министр подчеркнул на пресс-конференции, что с нетерпением ждет саммита НАТО в Вильнюсе в этом году: с точки зрения безопасности на нем важно добиться, чтобы решения по укреплению стран Балтии были внедрены на уровне НАТО.

Кариньш сообщил, что на следующей неделе планируется принять решение о бюджете Латвии на этот год, и сделать при этом значительный вклад в усиление военной сферы. Однако в то же время не менее важно, чтобы наращивать свои вооруженные силы продолжали и союзники по НАТО.

По словам премьер-министра, энергетическая безопасность тоже очень важна. "Мы отказались от российских энергоресурсов, природный газ тоже не поступает на балтийский рынок с начала января, но мы должны продолжать развивать наши внутренние сети и многое еще предстоит сделать ", — сказал он, отметив, что в эти области необходимы инвестиции, и нужно сделать все, чтобы эти инвестиции были осуществлены как можно скорее, "чтобы добиться независимости стран Балтии от российских систем".

Кариньш также подчеркнул, что сегодняшняя встреча еще раз подтвердила: Эстония, Литва и Латвия готовы работать вместе. "Мы продолжим делать все в течение этого года, чтобы укрепить себя и тем самым укрепить сообщество всех стран НАТО", — подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на пресс-конференции, что поддержка Украины является важным вопросом для всех, и призвала другие страны увеличить поддержку Украины, а также заверила, что премьер-министры стран Балтии поддерживают создание международного суда для расследования военных преступлений и наказания российской агрессии против Украины.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что "необходимо продолжить давление на Россию, а также усилить санкции против России и сотрудничающих с ней стран". Она добавила, что для создания трибунала необходима международная поддержка.

В ходе встречи премьер-министры выразили разочарование в связи с фактом, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

Премьер-министры также обсудили ход строительства "Rail Baltica" и текущие вопросы повестки дня ЕС