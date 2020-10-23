Кариньш: во время эпидемии Covid-19 госуправление должно работать удаленно
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вo время эпидемии Covid-19 госуправление должно работать удаленно, заявил в пятницу после внеочередного заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце в качестве одной из мер по ограничению пандемии назвал содействие удаленной работе в госуправлении и самоуправлениях.

С его точки зрения, те чиновники, чья работа не связана с очным обслуживанием людей, должны работать удаленно. Отдельного закона тут принимать не нужно, распоряжения в своих ведомствах могут отдать сами министры.

Кариньш назвал это предложение разумным, так как оно не окажет негативного экономического влияния.

До середины следующей недели эксперты уточнят конкретные формулировки нормативных актов, чтобы удаленная работа в госуправлении специфически регулировалась.

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LETA

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