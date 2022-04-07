Кариньш: война на Украине может помочь сплотить латвийское общество и укрепить нацию
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил надежду, что война на Украине поможет сплотить латвийское общество и укрепить нацию, потому что независимо от того, на каком языке говорят дома, все хотят жить в демократической Латвии.

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В интервью передаче Латвийского радио "В точке пересечения" премьер-министр заявил, что, возможно, когда-то у людей возникали сомнения относительно того, должна ли Латвия существовать как государство или ей стоит сблизиться с Россией, но теперь при виде того, какой стала Россия, люди так больше не думают.

"Времена меняются, я думаю, наше общество тоже меняется. Мы, латыши, если я могу позволить себе так сказать, должны перестать быть неуверенными в том, что представляет собой это государство. Это Латвийское государство, в котором латышский язык и латышская культура являются объединяющими и доминирующими. Всем остальным — добро пожаловать, это важная часть нашего общества. Но важно, чтобы те люди, которые решили постоянно жить в Латвии, принимали наш язык и наши культурные традиции", — сказал премьер.

Премьер-министр подчеркнул, что одной из основных проблем, вызвавших такой раскол в обществе, стала жизнь в разных информационных пространствах — часть общества ранее активно потребляла российские пропагандистские СМИ, которые сейчас запрещены в Латвии. Однако сейчас стоит вопрос, чем заменить этот контент — развивать ли контент на русском языке за счет государства, переводить латышский контент на русский, использовать субтитры или транслировать контент, созданный в других странах, на русском языке.

"Пока нет окончательных решений, как развивать эту медийную политику. Можно взять те же латышские СМИ, предложив русские субтитры. Вопрос в том, нужны ли нам две разные редакции в одном государстве. Это мне самому сложно понять, я не эксперт в этой сфере", -сказал премьер-министр.

Он отметил, что в этом плане важна и система образования, которая через три года будет готова полностью перейти на латышский язык.

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