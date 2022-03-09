Кариньш: война приведет к росту цен и инфляции, нужно менять привычки

В условиях роста инфляции и цен премьер-министр Кришьянис Кариньш призывает людей пересмотреть свои привычки, помня, что война стоит Украине жизней.

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В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Кариньш подчеркнул, что в Украине идет война, за которую страна платит трагическую цену — гибель людей и уничтожение инфраструктуры. Остальному миру война будет стоить денег. Премьер-министр прогнозировал, что цены на энергоносители будут продолжать расти, но страна и ее народ должны сохранять спокойствие.

Политик признал, что Латвия довольно сильно зависит от импорта энергоносителей из России, но делается все, чтобы как можно быстрее его сократить. Европейские лидеры обсудят вопросы энергетики на этой неделе.

Кариньш подчеркнул, что сейчас важно понимать, что любые деньги можно заработать в будущем, и латвийская экономика продолжает развиваться.

"Отход от России надо продолжать, заканчивая его, потому что понятно, что при таком режиме, как в России, на экономическое сотрудничество надежды нет. Мы должны забыть о нем и переориентироваться", — сказал премьер.

Если в следующем отопительном сезоне будут очень высокие цены на энергоносители, у государства есть механизмы помощи домохозяйствам.

"Мы не сможем возместить 100% всех затрат, но сможем компенсировать слишком большой рост в случае необходимости", — сказал глава правительства.

Кариньш подчеркнул, что цены на топливо могут продолжить рост, и рынку потребуется время, чтобы найти новый уровень цен.

"Это призыв к людям, которые каждый день ездят на машине, задуматься — в стране есть общественный транспорт, подумать, как более рационально использовать машину, может быть, ездить вместе с соседом", — сказал премьер-министр.

Глава правительства указал, что в настоящее время невозможно точно смоделировать, какими могут быть инфляция и колебания цен, но призвал помнить, что "на Украине идет война, там гибнут люди, а для нас последствия — всего лишь более высокие цены".

"Напрасно думать и надеяться, что происходящая рядом война не будет иметь никаких последствий. Давайте будем спокойны, рациональны, не будем подчиняться слухам. Цены идут вверх, но в какой-то момент они остановятся, найдут новый уровень, который, наверное, будет выше, чем сейчас. Значит, надо думать об изменении привычек", — повторил премьер-министр.

По словам Кариньша, необходимо подумать о более рациональной и адресной системе пособий, помогая образом малоимущим. Кроме того, в результате инфляции в бюджет поступает больше денег, которые можно перераспределить на пособия.

"Если государство научится целенаправленно распределять деньги, то мы свое дело сделали", — заключил Кариньш, добавив, что скептически относится к идее замораживания цен. По его мнению, надо смотреть на компенсаторные механизмы.