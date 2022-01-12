Кариньш: война России с НАТО практически немыслима

Война России со странами НАТО практически немыслима, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Оценивая американо-российские переговоры, премьер-министр подчеркнул, что первый положительный результаты — переговоры состоялись. В этих переговорах позиция США заключается в том, что страны НАТО держатся вместе, но в то же время отчетливо просматривается агрессивная российская риторика, пояснил Кариньш.
"Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас", — сказал политик.
Он заявил, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также где НАТО может размещать войска.
На вопрос, каким может быть худший исход нынешней геополитической нестабильности, Кариньш признал, что наихудшим сценарием является война.
"Если будет война, то НАТО готово", — сказал Карин, подчеркнув, что война России с альянсом почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война.
Как сообщалось ранее, России и США на переговорах в Женеве не удалось достичь прогресса по вопросу, который Москва считает ключевым для национальной безопасности — о нерасширении НАТО.