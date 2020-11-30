Кариньш: возможно, маски придется носить во всех помещениях, кроме дома

Для ограничения распространения Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш предложит ввести требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома.

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После встречи с высшими должностными лицами страны Кариньш сообщил, что разработан план более обширных ограничений в связи с Covid-19.

Одной из составляющих частей плана является продление чрезвычайного положения до 11 января.

Также предусмотрен возврат к принципу "два человека, два метра", который практиковался весной. Он означает, что люди, не являющиеся членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.

Кариньш добавил, что будет предложено носить маски для лица во всех помещениях, кроме дома.

"Это должно стать привычкой. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что повсеместное ношение масок действительно спасает жизни. Чтобы выйти из кризиса, эту привычку нужно внедрять повсюду", — подчеркнул глава правительства.