Кариньш: возможно, придется вводить дополнительные ограничения в школах (ДОПОЛНЕНО)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш допустил, что, возможно, в образовательных учреждениях будут введены дополнительные ограничения, чтобы снизить риск распространения Covid-19.

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В понедельник, после встречи с партнерами по коалиции глава Кабинета министров отметил, что статистика по заболеваемости Covid-19 не внушает оптимизма, и, как следует из статистических данных, вирус все еще продолжает распространятся.

"Правительство объявило чрезвычайную ситуацию, чтобы защитить жизни людей. Призываю по возможности воздержаться от встреч, хождений в гости, если в них нет особой необходимости. Чем больше мы сможем ограничить количество контактов, тем больше у нас будет возможностей разорвать сеть трансмиссии", — подчеркнул Кариньш.

Отвечая на вопросы о том, будет ли правительство вводить дополнительные ограничения, премьер-министр отметил, что 17 ноября будет заслушано заключение специалистов об эпидемиологической ситуации в стране, тестировании, нагрузках семейных врачей, тенденциях заражения и "слабых местах". Он также сказал, что дополнительные ограничения будут приняты лишь после того, как выслушают специалистов.

"Мы слышали, что на прошлой неделе более половины случаев были неизвестного происхождения, а среди известных [источников заражения] — домохозяйства, рабочие места, как это было всегда. Выслушаем и посмотрим, что и как можно по необходимости ограничить. Я думаю, одна из этих вещей — медицинские учреждения. Также до сих пор очно занимаются ученики 1-6-х классов. Есть аргументы о социализации, но есть также риск находиться вместе в классе, где встречается столько же домохозяйств, сколько детей", — сказал политик.

Как сообщалось, по словам директора департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова, в последние две недели отмечен рост заболеваемости Covid-19 среди детей в возрасте от 10 до 14 лет.