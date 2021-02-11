Кариньш возражает против инициативы Шуплински разрешить очную учебу младшим классам

Премьер-министр Кришьянис Кариньш возражает против инициативы министра образования и науки Илги Шуплински разрешить самым младшим классам учиться очно.

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В начале заседания Кабинета министров в четверг Шуплинска предложила включить в повестку дня правительства соответствующие поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайного положения.

Кариньш выступил против этого предложения, призвав министров следовать так называемому принципу светофора в пересмотре ограничений.

"Постараюсь устранить несоответствия в наших действиях", — сказал глава правительства.

Как сообщалось, Министерство образования и науки предлагает возобновить очное обучение в тех самоуправлениях, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 000 жителей.