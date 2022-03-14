Кариньш встретится с премьер-министром Великобритании Джонсоном

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня и завтра, 11 марта, посетит с рабочим визитом столицу Великобритании Лондон, где примет участие во встрече руководителей стран-участниц Объединенных сил реагирования и встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев.

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В ходе встречи с премьер-министром Великобритании планируется обсудить ситуацию с безопасностью в Европе после вторжения режима Владимира Путина на Украину и укрепление двустороннего сотрудничества в оборонной и экономической сфере, особенно в сфере новых технологий, науки и энергетики.

На встрече руководители стран-членов Объединенных сил реагирования обсудят пути укрепления обороноспособности Европы, энергетическую безопасность и будущие формы помощи Украине.

Создание Объединенных сил реагирования — инициатива Великобритании, о которой было объявлено на саммите НАТО в Уэльсе, когда министры обороны государств-членов подписали протокол намерений по созданию этих сил. В сентябре 2014 года началась работа по формированию этой структуры и определению ее задач.

30 ноября 2015 года в Великобритании семь стран — Великобритания, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Норвегия — подписали договор о создании Объединенных сил реагирования. В 2017 году к инициативе присоединились Финляндия и Швеция, а в апреле 2021 года — Исландия.

Великобритания является важным союзником Латвии в области безопасности и одним из крупнейших торговых партнеров. Латвию и Великобританию также объединяет тесное сотрудничество по укреплению демократических ценностей: обе страны развили активное сотрудничество в таких областях, как борьба с дезинформацией, защита свободы СМИ и повышение медиаграмотности.