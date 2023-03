Кариньш встретится в Киеве с руководителями Украины

В четверг во время официального визита в Киев премьер-министр Кришьянис Кариньш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, спикером парламента Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить дальнейшую необходимую поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией и условия интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, сообщили агентству LЕТА в бюро премьер-министра.

До сих пор Латвия оказала поддержку Украине и ее гражданам в Латвии в размере 498 миллионов евро, что составляет 1,14% ВВП. Неделю назад правительство приняло решение направить в Украину очередную военную помощь и намерено продолжать оказывать всевозможную помощь в борьбе с российской агрессией. Участвуя в восстановлении Украины, Латвия в бюджете на 2023 год выделила Черниговской области финансовые средства на восстановление критической инфраструктуры и жилья.

Кариньш на встрече с высшими должностными лицами Украины выразит решительную политическую поддержку Украины в ее усилиях по евроатлантической интеграции. Премьер-министр обсудит с официальными лицами Украины продвижение в ЕС и процесс вступления.

В ходе своего визита премьер-министр посетит Ирпень и Бучу.

Как заявили в бюро премьер-министра, визит является подтверждением непоколебимой поддержки латвийским правительством и обществом Украины в ее борьбе с российской агрессией и войной.

Visiting Kyiv to reiterate Latvia’s unwavering support for #Ukraine as long as it takes.🇱🇻🇺🇦

Ukrainian victory is crucial for a free Europe. pic.twitter.com/1GOs46nM6t