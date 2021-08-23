Кариньш: всю ответственность за гуманитарную ситуацию в Беларуси следует взять на себя правительству Беларуси

Вызовы в связи с ситуацией на границе с Беларусью стоят не только перед Латвией, но и перед Литвой, Польшей и Эстонией, заявил после коалиционного собрания премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению главы правительства, власти Беларуси злонамеренно используют граждан третьих стран, осознанно направляя их к внешним границам Европейского союза, что создает поток нелегальной миграции. Кариньш указал, что общее заявление президентов стран Балтии и Польши о гибридной атаке Лукашенко на рубежи НАТО — это результатат встреч всех сторон. И ситуации на границах с Беларусью — это вопрос всего ЕС, а не только каждого государства в отдельности.

Премьер акцентировал, что вся ответственность за гуманитарную ситуацию, которая сложилась на территории Беларуси, нужно взять на себя правительству этого государства. "Эти люди — не граждане Беларуси, которые пытаются попасть из Беларуси в ЕС. Это граждане третьих стран, которых организовали власти Беларуси, сначала этих людей доставили в Беларусь, а затем послали дальше, чтобы они попытались нелегально пересечь внешие границы ЕС", — заявил Кариньш.

Он отметил, что сейчас идет работа с коллегами "на всех уровнях и со всеми возможными вариантами". Как только будет известно какое-либо решение, премьер обещает проинформировать об этом общество.