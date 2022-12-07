Кариньш: выбор кандидатов в министры интересный, но препятствий не вижу

Выбор кандидатов в министры, выдвинутых партнерами по коалиции, интересен, и маловероятно, что кто-то из них может быть отклонен в процессе формирования правительства, сказал действующий премьер-министр и одновременно будущий кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

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Премьер сказал, что еще не встречался со всеми потенциальными кандидатами в министры и планирует это сделать в ближайшее время, но на данный момент не видит "изначально непреодолимого препятствия, почему эти люди не смогли стать министрами".

По словам премьер-министра, несколько названных кандидатур интересны — они немного неожиданны, но в хорошем смысле. Например, выдвижение "Объединенным списком" в качестве кандидата на пост министра здравоохранения генерального директора Латвийской конфедерации работодателей Лиги Менгельсоне, Кариньш расценил как несколько неожиданный поворот.

"То, что она умная, образованная, способная, в этом нет никаких сомнений. Как человеку, который не был в политике, удастся войти в политику? Я думаю, с этим можно справиться. Мне будет о чем поговорить с ней, но я не вижу причин, по которым она не может быть успешным министром и в этой области", — сказал Кариньш.

Премьер-министр напомнил, что на должности министра здравоохранения были люди с самым разным опытом и взглядами. Вызовов в этой отрасли очень много. Не исключено, что человек с управленческим подходом и опытом будет очень полезен для организации системы здравоохранения, считает Кариньш.

В целом премьер-министр признал, что потенциальной коалиции будет сложно работать с большинством в 54 депутата в 14-м Сейме, но это возможно. Парламенту придется кое-где "корректировать" то, что было решено в комиссиях, признал политик.

Кариньш предложит Сейму проголосовать за утверждение нового Кабмина через неделю — 14 декабря.