Кариньш: выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными
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"Выборы в в Беларуси не были свободными и честными. Латвия поддерживает стремление общества Беларуси жить в независимой и демократической стране", — написал в Twitter глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш. "Учитывая серьезность ситуации, в понедельник (17 августа, — прим. ред.) на внеочередном заседании Кабинета министров решим о позиции Латвии", — добавил премьер.

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Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что, с учетом исторического опыта Латвии, в известной степени долг латвийцев — проявить солидарность с гражданами Беларуси, которые выступают за демократию и независимость в своей стране.

Левитс выразил надежду на то, что ситуация в соседней стране разрешится таким образом, чтобы Беларусь продолжала свое развитие как независимое и демократическое государство и добрососедские отношения с ней сохранялись и впредь.

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