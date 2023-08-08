Кариньш выразил сочувствие пострадавшим во время бури

Во вторник, 8 августа, открывая заседание правительства, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выразил сочувствие от имени Кабинета министров пострадавшим во время бури в понедельник и выразил готовность государства оказать поддержку, как только станет известен размер ущерба.

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Он подчеркнул, что ответственные службы собирают информацию о масштабах разрушений и о том, какие края пострадали от бури больше всего. Это включает в себя информацию о том, какой ущерб будет и какой не будет покрываться страховкой.

"После того, как будет собрана информация, правительство решит, как и в какой степени государство может помочь. На данный момент идет сбор информации, но это также напоминание нам всем о том, что изменения климата происходят не только в Греции и Испании, где летом была 45-градусная жара, а экстремальные погодные условия могут коснуться и нас", — заявил премьер-министр.

После заседания правительства Кариньш планирует отправиться в Земгале, чтобы лично оценить причиненные бурей разрушения в Елгавском и Добельском краях, сообщили агентству LETA в офисе премьер-министра.

Кариньш отправится в Залениеки (Елгавский край), Зелмени и Аугсткалне (Добельский край).

Как сообщалось ранее, в понедельник, 7 августа, Латвия пережила одну из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы — порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, а в Добеле — 33 метров в секунду.

Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс в понедельник посетил пострадавшие от бури места в Добеле и Тервете.

Спринджукс подчеркнул, что это было ужасное и трагическое зрелище, потому что ущерб огромен. "Это не одна узкая полоса. В более широком районе буря повалила деревья, сорвала крыши со зданий. Также местами выровнены неубранные злаковые поля", — описал увиденное Спринджукс.

Он также сказал, что помочь всем пострадавшим от бури и града не удастся, поэтому, возможно, следует подумать о программе займа.