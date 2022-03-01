Кариньш выступил в защиту русскоязычных жителей Латвии
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обратился к жителям Латвии с призывом в это сложное время не пытаться взвалить вину за вторжение России в Украину на русскоязычных и простых жителей России.

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"Уважаемые жители Латвии!

В этот момент очень важно на словах и на деле показать, что мы — демократическое государство! Давайте развивать осведомленность о том, что атаку на суверенитет Украины осуществляет жестокий режим Путина. Это не русскоязычные, это не простые жители России.

Давайте развивать свое и их понимание важности свободы и демократии. Совершенное жестоким, преступным режимом угрожает свободе любого мирного жителя", — заявил глава Кабинета министров Латвии.

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