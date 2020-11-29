Кариньш выступит с обращением к латвийцам по поводу Covid-19
Foto: LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в воскресенье вечером, 29 ноября, выступит с обращением к жителям Латвии в связи с распространением Covid-19 и дальнейшими действиями для ограничения заболевания.

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Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра, выступление будет происходить в прямом эфире, оно начнется в 19:50 и будет транслироваться по LTV.

Как уже сообщалось, в субботу в Латвии были госпитализированы 44 больных Covid-19, всего в больницах находятся 510 человек с коронавирусом. За прошедшие сутки в стране подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека.

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