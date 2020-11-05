Кариньш: я глубоко неудовлетворен нерасторопностью Винькеле в вопросах Covid-19

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пожаловался журналу Ir на темп министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!") в вопросах Covid-19, добавив, что и сам берет на себя полную ответственность за то, что не решил действовать раньше.

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Правительство уже четыре недели активно следит за тем, что говорят медики и способности системы здравоохранения справиться, рассказал Кариньш. На прошлой неделе Минздрав впервые собрал свою прошлую группу по кризисному управлению, чтобы начать реорганизацию больниц и освободить больше коек для потенциальных больных коронавирусом.

"До этого сама система не была готова принять, что кризис развивается очень драматически. Темп, в котором осознавалась ситуация и предлагались решения, уже давно слишком медленный", — подчеркнул Кариньш.

Он отметил, что глубоко неудовлетворен темпом работы министра здравоохранения и как премьер-министр берет на себя ответственность за то, что не действовал раньше. 8 октября, по словам Кариньша, министр сказала, что никакая стратегия не нужна, в итоге ее поспешно принимали 27 октября.

"Долгое время наши эксперты и министерство не были готовы сказать, что мы фактически в кризисе. Помните, весной ситуация была очень позитивной. Везде цифры росли, а у нас нет. И видя, что у нас первый раз цифры достигли 13, 18 и 30, министерство не было готово действовать".

Сам Кариньш уже давно хотел все как можно скорее закрыть, но ВОЗ и латвийские эксперты аргументировали, что нужно все делать постепенно. Из-за этой постепенности, считает Кариньш, мы почти достигли "красного" рубежа, и ежедневный рост заболеваемости в Латвии сейчас третий в Европе по темпу.

Минздрав, считает премьер, совершенно напрасно полагается на добрую волю людей. Пусть 80–90% жителей добровольно соблюдает ограничения, остается 10%, которые "портят вечеринку" всем. Поэтому на добрую волю полагаться нельзя. Нужно что-то делать с тем, что люди не соблюдают дистанцию, придумать какие-то меры для безответственных жителей.