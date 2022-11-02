Кариньш: за препирательствами партий может стоять нежелание формировать "конкретное правительство"
Foto: LETA

В процессе формирования правительства между партиями происходит "своего рода препирательство", сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), который взял на себя инициативу формирования нового правительства.

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Он отметил, что за этими препирательствами может скрываться нежелание формировать "конкретное правительство".

Кариньш напомнил, что "Новое Единство" договорилось с Национальным объединением практически по всем вопросам, тогда как с "Объединенным списком" до сих пор не достигнута договоренность о структуре правительства, в частности, о создании нового Министерства энергетики.

"Либо мы наконец договариваемся, либо те, кто тормозит, должны признать, что не хотят такого правительства, потому что, возможно, это то, что скрывается под всем этим", — сказал Кариньш, комментируя переговоры о формировании коалиции. Он отметил, что с одной стороны на переговорах ощущается дух сотрудничества, а с другой стороны все еще чувствуется сопротивление и нежелание. "То ли это нежелание работать вместе, то ли что-то другое — я до конца не понимаю, потому что никто мне ничего внятно не говорит", — сказал Кариньш.

По его мнению, разногласия по поводу создания нового министерства могут быть связаны с тем, что создание такой структуры будет означать, что к ней от других министерств частично перейдет контроль над средствами фондов ЕС.

Отвечая на вопрос, что будет, если "Новое Единство" и "Объединенный список" не договорятся по этому вопросу, Кариньш сказал, что тогда "мы окажемся в тупике".

Он подчеркнул, что привел уже все свои аргументы о необходимости создания нового министерства, поэтому теперь переговоры по этому вопросу продолжат эксперты.

"Формирование правительства и коалиции означает, что каждый должен в чем-то пойти на уступки", — сказал Кариньш.

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