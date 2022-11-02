Кариньш: за препирательствами партий может стоять нежелание формировать "конкретное правительство"

В процессе формирования правительства между партиями происходит "своего рода препирательство", сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), который взял на себя инициативу формирования нового правительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он отметил, что за этими препирательствами может скрываться нежелание формировать "конкретное правительство".

Кариньш напомнил, что "Новое Единство" договорилось с Национальным объединением практически по всем вопросам, тогда как с "Объединенным списком" до сих пор не достигнута договоренность о структуре правительства, в частности, о создании нового Министерства энергетики.

"Либо мы наконец договариваемся, либо те, кто тормозит, должны признать, что не хотят такого правительства, потому что, возможно, это то, что скрывается под всем этим", — сказал Кариньш, комментируя переговоры о формировании коалиции. Он отметил, что с одной стороны на переговорах ощущается дух сотрудничества, а с другой стороны все еще чувствуется сопротивление и нежелание. "То ли это нежелание работать вместе, то ли что-то другое — я до конца не понимаю, потому что никто мне ничего внятно не говорит", — сказал Кариньш.

По его мнению, разногласия по поводу создания нового министерства могут быть связаны с тем, что создание такой структуры будет означать, что к ней от других министерств частично перейдет контроль над средствами фондов ЕС.

Отвечая на вопрос, что будет, если "Новое Единство" и "Объединенный список" не договорятся по этому вопросу, Кариньш сказал, что тогда "мы окажемся в тупике".

Он подчеркнул, что привел уже все свои аргументы о необходимости создания нового министерства, поэтому теперь переговоры по этому вопросу продолжат эксперты.

"Формирование правительства и коалиции означает, что каждый должен в чем-то пойти на уступки", — сказал Кариньш.