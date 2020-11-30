Министр образования и науки (МОН) Илга Шуплинска не поддерживает предложение, разработанное экспертной группой премьер-министра Кришьяниса Кариньша, уже со следующей недели отправить всех школьников младших классов на продленные зимние каникулы. Пропущенное зимой время планировалось компенсировать за счет продленного учебного года в летний период.

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Как рассказала в интервью ЛТВ глава МОН, несмотря на то, что Covid-19 продолжат стремительно распространяться, она убеждена, что необходимо предоставить местным властям возможность решать в индивидуальном порядке, как организовать учебный процесс и стоит ли продлевать зимние каникулы.

Министр отметила, что на этой неделе из 583 учебных заведений только десять школ решили, что ученики 1-4 классов будут учиться дистанционно, примерно в 50 школах обучение будет частично дистанционным, но во всех остальных учебных заведениях обучение будет проходить очно. В свою очередь, ученики 5-6 классов обучаются дистанционно примерно в 100 школах.

Шуплинска признала, что в правительстве ожидается дискуссия о том, ученики младших классов также будут носить в шкоалх маски для лица, особенно если заболеваемость Covid-19 не снизится. Она предположила, что это требование может быть установлено с января следующего года, чтобы было время обеспечить самых юных учеников защитными масками. Министр при этом считает, что на следующем заседании правительства этот вопрос решаться еще не будет.

Не поддерживает предложение премьер-министра о продлении зимних каникул школьникам 1 — 4 классов и Латвийский профсоюз работников науки и образования. Глава профсобза Инга Ванага считает, что это предложение бесчеловечно по отношению к детям, их родителям, педагогам и администрации школ.

Профсоюз считает, что правительству необходимо быть последовательным в своих решениях. Тем более в той ситуации, когда еще не видны результаты предыдущих ограничений, а уже идет речь о новых. Ванага указала, что многие педагоги сейчас болеют, поэтому с каждым днем становится все трудней обеспечивать учебный процесс. Доплата учителям за замещение коллег составляет всего 30%, что никак не мотивирует педагогов к дополнительной работе.