Кариньш: задача номер один для нас — спасти жизни и здоровье жителей страны

Вводя ограничения в связи с коронавирусом, Латвия была сравнительно либеральна в своем подходе, поэтому очень большую роль в нынешней ситуации играет именно ответственное поведение общества и дисциплина, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

"Нам в первую очередь нужно заботиться о жизнях и здоровье жителей нашей страны. Параллельно этому мы будем делать все, чтобы стимулировать экономику. Что именно, как долго и в каких объемах, пока что не известно. Но ясно, что, пока ученые не придумают лекарство или вакцину от этого вируса, ограничения в том или ином виде могу быть сохранены во всем мире", — приводит слова Кариньша LETA.

Главные ограничения, считает глава правительства Латвии, могут быть связаны с проведением массовых мероприятий.

"Не хотелось бы быть вестником безрадостных вестей, но… Лето будет, а фестивалей, скорее всего, нет", — заявила на пресс-конференции в понедельник, 20 апреля, министр здравоохранения Илзе Винькеле, комментируя тот факт, что часть организаторов различных летних фестивалей в Латвии пока что не сообщает об отмене запланированных мероприятий.

С 13 марта в Латвии отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, где собирается более 200 человек. Причина — чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом.