Кариньш: западные союзники должны продолжать поддерживать Украину до ее победы в войне над Россией
Foto: LETA

Западные союзники должны продолжать поддерживать Украину до ее победы в войне против России, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на конференции Global Boardroom, организованной сегодня международным изданием Financial Times.

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Как сообщили агентству LETA в Госканцелярии, премьер-министр в ходе дискуссии заявил, что целью западных союзников является победа Украины и поражение России в войне, которую Россия начала более трех месяцев назад.

В дискуссии участвовали Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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