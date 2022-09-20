Кариньш: запасы природного газа немного превышают необходимые для отопительного сезона

Запасы природного газа сейчас немного больше, чем необходимо Латвии для отопительного сезона, заявил на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По словам Кариньша, правительство продолжает решать вопросы доступности энергоресурсов, в том числе, работает над тем, чтобы еще пополнить запасы газа.

Глава правительства отметил, что сегодня Кабинет министров принял решение об оказании поддержки производственным предприятиям, интенсивно использующим энергию, и о дополнительных мероприятиях поддержки жителям и предприятиям.

Премьер-министр надеется, что на следующей неделе рассмотрит предложение Министерства экономики об установлении потолка цен на энергоресурсы.

Как уже сообщалось, чтобы компенсировать цены на электроэнергию, правительство может установить потолки цен на первые 100 киловатт-часов, ранее сказал Кариньш.

Премьер напомнил, что правительство уже приняла пакет поддержки жителей и предприятий на сумму примерно в 650 млн евро.