Кариньш: защита восточной границы Латвии — на высоком уровне, но нужно продолжать работу по ее укреплению

Защита восточной границы Латвии находится на высоком уровне, но необходимо продолжить работу по ее укреплению. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, передает LETA.

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Кариньш лично побывал на восточной границе Латвии, оценил работу Государственной пограничной охраны и убедился, что пограничники способны обеспечить высокий уровень защиты границ государства с Россией и Беларусью, но при этом отметил, что необходимо улучшать работу по ее укреплению, чтобы еще больше улучшить наблюдение за границей и скорость реагирования при подготовке к возможным вызовам в будущем.

Премьер-министр подчеркнул, что восточная граница Латвии, которая также является внешней границей Европейского Союза с Россией и Беларусью, становится все более важно, учитывая как пандемию Covid-19, так и развитие событий в соседних странах, а именно критическую ситуацию на литовско-белорусской границе и попытки нелегальных мигрантов въехать в Литву и продвинуться далее в другие государства ЕС.

Кариньш подчеркнул, что правительство готово оказать необходимую поддержку для продолжения работ по укреплению сухопутной границы с учетом предложений МВД.