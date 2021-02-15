Кариньш: заседания правительства для обсуждения вопросов по Covid-19 станут открытыми
Foto: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник, 15 февраля, сообщил в Twitter, что заседания правительства, на которых будут обсуждаться связанные с Covid-19 вопросы, станут открытыми для общественности.

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"В целях повышения прозрачности решений и повышения осведомленности общественности о процессе принятия решений будущие правительственные заседания по ограничениям, мерам поддержки и вопросам вакцинации, связанным с пандемией Covid-19, будут открытыми", — написал глава правительства в Twitter.

Пресс-секретарь премьер-министра Сандрис Сабаев подтвердил порталу Delfi, что это касается и совместных заседаний Кабинета министров и Совета по кризисному управлению.

После встречи партнеров по коалиции на пресс-конференции, посвященной возвращению к открытым правительственным заседаниям по вопросам Covid-19, Кариньш сказал, что "причина очень проста — мы хотим повысить осведомленность общественности о процессах принятия решений и аргументах, почему власть принимает то или иное решение".

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Коронавирус Кабинет министров Кришьянис Кариньш
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