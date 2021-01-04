Кариньш заявил, что смягчения ограничений не планируется: "Борьба не закончена"
Foto: F64

Нацеленные на уменьшение распространения "Covid-19" ограничения смягчать пока не планируется, заявил после заседания партнеров по правительственной коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Он отметил, что завтра, 5 января, правительство должно концептуально договориться о том, на какой срок могут быть продлены действующие ограничения.

Важно, чтобы ситуация и необходимость ограничений были понятны и ясны обществу, сказал премьер.

"Борьба не закончена, и определенные ограничения должны сохраниться", — сказал Кариньш.

Сегодня на совместном заседании руководителей партий и депутатов Сейма Кариньш рассказал об актуальной ситуации с распространением Covid-19 в Латвии и плане правительства по ограничению его распространения. Премьер также заслушал мнения о введенных правительством ограничениях, в том числе о комендантском часе. Это нововведение на заседании было признано очень эффективным и заслуживающим поддержки.

Как сообщалось, сегодня в 5:00 завершился первый период введенных правительством ограничений в виде комендантского часа.

На прошлой неделе Кабинет министров принял решение о введении комендантского часа с 30 декабря по 4 января. В эти дни все жители Латвии в период с 22:00 до 5:00 должны были находиться по месту жительства, выходить из дома можно было только в исключительных случаях. Такой же порядок будет действовать и в конце этой недели — 8 и 9 января.

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LETA

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LETA

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