Кариньш ждет серьезных изменений в Минздраве после отказа Латвии от еще одной партии вакцин

В связи с информацией о еще одном отказе Латвии от дополнительных доз вакцины против Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что ожидает серьезных изменений в Министерстве здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Похоже, что Латвия еще от чего-то отказалась. Я ожидаю от министра здравоохранения серьезных изменений в Минздраве. [..] Это непростительно", — заявил Кариньш.

Он подчеркнул, что страна в настоящее время страдает из-за того, что узкий круг лиц, не уведомив правительство и не получив его одобрения, принял решения, которые привели к недостаточному количеству вакцин в стране.

Премьер также отметил, что сейчас он, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр здравоохранения Даниэль Павлютс работают "за кадром" с другими странами, чтобы исправить эту ошибку, которая продолжает влиять на распределение вакцин.

Кариньш сделал это заявление в связи с информацией о том, что наряду с заказом меньшего, чем было предложено Латвии, количества доз вакцины производства Pfizer рабочая группа Минздрава также заказала меньше доз вакцины Moderna, чем было возможно.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении министра здравоохранения, в рамках первой закупки были заказаны все доступные Латвии дозы вакцины Moderna, а в рамках дополнительной закупки, предусматривающей поставки в третьем и четвертом квартале, рабочая группа не посчитала необходимым закупить полный объем доступных Латвии вакцин.

Министр сообщил, что начал еще одну служебную проверку, чтобы изучить все эпизоды закупок вакцин, включая закупку вакцины Moderna.