Кариньш: зреет компромисс по вопросу о новом Министерстве энергетики

На переговорах "Нового Единства" и "Объединенного списка" (ОС) о создании нового Министерства энергетики, окружающей среды и климата "зреет необходимый дух компромисса для продвижения вперед", заявил в понедельник после встречи с представителями ОС премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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В ходе переговоров партии обсудили деятельность и сферы ответственности потенциального министерства, сообщил премьер.

Кариньш подчеркнул, что энергетика является одним из важнейших вопросов, которыми предстоит заниматься новому правительству. Без создания нового министерства страна не добьется энергетической независимости от России, отметил он.

Как сообщалось, ранее Кариньш заявил, что с учетом разногласий по вопросу о создании нового министерства теперь от ОС зависит, удастся ли договориться о формировании правительства.