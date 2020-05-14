Кариньша не удовлетворил ответ главы МВД по поводу 9 мая; премьер советует учиться на ошибках

Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство), который уже получил устные и письменные объяснения от министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV) о событиях 9 мая, вызвавших обеспокоенность общественности по поводу возможных нарушений ограничений на собрания, ожидает, что в будущем министр исправит допущенные ошибки.

Отвечая в четверг на вопросы журналистов, Кариньш отметил, что он не вполне удовлетворен объяснениями главы министерства внутренних дел.

"Я не очень рад, что, к сожалению, не все люди, живущие в Латвии, единодушно понимают, насколько трагичной была Вторая мировая война для нашей страны с тремя ее фазами оккупации, и которая фактически закончилась только в 1991 году. Это меня не удовлетворяет, и это означает, что нам еще многое предстоит сделать в системе образования, а также в процессе интеграции", — сказал Кариньш.

"Также я могу сказать, что я не полностью удовлетворен сообщением Гиргенса, потому что имеется один недостаток. Я думаю, что министр еще до этой даты должен был доходчивей объяснить общественности, что у нас действуют эпидемиологические ограничения на собрания. Он должен был призвать людей соблюдать правила. Я уже говорил об этом с министром, и в будущем мы должны работать, осознавая важность роли членов правительства в разъяснении общественности ситуации перед событием, а не в ее объяснении после события ", — сказал Кариньш.

Как уже сообщалось, многие пользователи социальных сетей упрекали полицию в бездействии по обеспечению соблюдения запрета на собрания в парке Победы 9 мая. Некоторые пользователи разместили фотографии из парка, на которых кажется, что у памятника собрались сотни людей. Люди выражают недоумение и возмущение, почему полиция никак не реагировала на эту ситуацию и не выписывала протоколы о нарушениях, потому что в других случаях, например, когда в парке вместе занимаются спортом четыре человека, полиция делает замечания.

Также многие пользователи осуждают полицию, потому что еще 4 мая, когда в Латвии отмечалась годовщина декларации о независимости, власти строго предупредили о недопустимости собраний. Однако полиция оформила в парке 46 протоколов об административных нарушениях и завела 70 дел. Представители Госполиции категорически отрицает попустительство нарушителям.

По словам и.о. начальника Госполиции Андрея Гришина, люди находились у памятника в среднем 10-15 минут и соблюдали дистанцию. За час к памятнику приходило около 200–300 человек, наибольший поток был с 14.00 до 16.00, когда возле монумента одновременно находилось около 450 человек, но с учетом площади они могли соблюдать дистанцию.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал у полиции объяснений. На это глава МВД Сандис Гиргенс опубликовал развернутое сообщение, в котором напомнил, что принятое правительством Латвии распоряжение о чрезвычайной ситуации не ограничивает право человека индивидуально посещать любое памятное место — если он при этом соблюдает требования по дистанции.

"Распоряжение не делит людей на национальности, не делит их на тех, у кого есть право возлагать цветы, и у кого нет, а также уважает личную мотивацию каждого человека при возложении цветов. Особенно в случаях, когда люди поминают погибших родственников", — написал Гиргенс.

Глава МВД также отметил, что он, например, 4 мая вместе с сыном возлагал цветы к памятнику Свободы, отмечая восстановление независимости Латвии.

"Исключения действуют в отношении тех лиц, которые открыто восхваляют преступления нацистской Германии или СССР против человечества или же нарушают общественные покой и порядок", — отметил Гиргенс.

Недовольство действиями министра внутренних дел и полиции выразили также партнеры по коалиции — Новая консервативная партия и Национальное объединение.