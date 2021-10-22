Карлис Шадурскис возвращается в Сейм, в Рижской думе его место займет Икстенс

14 октября умер депутат Сейма Оярс Эрикс Калниньш (JV). Его мандат заполнит Карлис Шадурскис, который в прошлом году был избран депутатом Рижской думы. Вступив на должность в Сейме Шадурскису придется отказаться от думского мандата. Об этом сообщает агентство LETA.

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Место Шадурскиса в Рижской думе займет Эдгарс Икстенс, секретарь иностранных дел партии "Единство" и референт "Нового Единства" в Рижской думе.

В 2002 году Шадурскис впервые был избран депутатом Сейма и в этом же году стал министром образования в правительстве Репше. Шадурскис работал над языковой реформой образования, при нем началась активная фаза перевода школ нацменьшинств на обучение на латышском языке. Оппоненты реформы прозвали министра "Черным Карлисом".

В 2016 году Шадурскис снова возглавил Министерство образования и науки, а в 2018 году покинул пост и перенял место Артиса Пабрикса в Европарламенте.