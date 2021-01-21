Карните: во время краевой реформы могло произойти отступление от принципов демократии
Foto: LETA

При разработке нового закона об административных территориях и населенных пунктах могло произойти отступление от демократического процесса, хотя формально он соблюдался, заявила академик Латвийской академии наук Райта Карните на заседании Конституционного суда.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Академик сообщила, что 4 ноября 2019 года экспертный консилиум отделения гуманитарных и социальных наук Латвийской академии наук опубликовал отчет, в котором анализируется административно-территориальная реформа.

В отчете сделан вывод о том, что процесс реформы идет необычно быстрыми темпами и управляется "жесткой рукой". "Авторы реформы заявили, что реформа необходима, но зачем она нужна и нужна ли она вообще - от этих объяснений они уклонились", - пояснила Карните.

По ее словам, одним из упомянутых аргументов было то, что "защитники старой системы вросли в свои кресла и не хотят ничего менять, поэтому противников реформы так много".

Карните подчеркнула, что при хорошем управлении можно измерить и оценить степень достижения целей. "Цели реформы должны быть измеримыми, но в данном случае этого нет", - сказала Карните.

Она подчеркнула, что четких критериев указано не было, и непонятно, что означает "сопоставимая доступность" или "соразмерные траты". "Как это измерить?" - спрашивает Карните, добавляя, что эти критерии являются достаточно формальными.

Следующее заседание Конституционного суда состоится в 10:00 26 января.

Как сообщалось, Конституционный суд приступил к рассмотрению первого дела об административно-территориальной реформе, которое касается присоединения Скултской волости к Саулкрастскому краю и присоединения Икшкиле и Тинужской волости к Огрскому краю.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены