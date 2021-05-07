КАРТА: 9 мая в окрестностях парка Победы запретят парковку, закроют остановки общественного транспорта
Foto: LETA

Рижская дума обнародовала анонсированные ранее ограничения движения транспорта 8 и 9 мая в окрестностях парка Победы.

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В частности, с 8:00 8 мая до 23:59 9 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта на трех участках:

  • на обеих сторонах ул. Бариню от бульвара Победы до ул. Смильгя
  • по обе стороны бульвара Победы, от ул. Бариня до ул. Вациеша
  • по обе стороны ул Вациеша, от бульвара Победы до ул. Херманя


Помимо этого, с 9 часов утра 9 мая до полуночи будет закрыта остановка автобуса и трамвая "Улица Слокас" — по обе стороны бульвара Победа, а также остановки "Улица Слокас" и "Бульвар Победы" на ул. Слокас.

Государственная полиция напоминает, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сейчас запрещены какие-либо публичные мероприятия. Полиция призывает жителей проявить ответственность, соблюдать установленные в стране меры безопасности и ограничения и не ходить в воскресенье, 9 мая в Парк победы в Риге.

И хотя возложить цветы в частном порядке не запрещено, все же, учитывая эпидемиологическую ситуацию и риски ее ухудшения, находиться возле памятника будет запрещено. Также нужно считаться с тем, что доступ к памятнику будет ограничен. Вокруг будут установлены барьеры, помогающие контролировать движение.

Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправления и другими службами по заранее разработанному плану будут осуществлять контроль как в окрестностях парка Победы, так и в других общественных местах по всей Латвии. На нарушителей общественного порядка и эпидемиологических ограничений будут составлены административные протоколы и наложены штрафы: для физических лиц от 10 до 2000 евро, для юридических — от 140 до 5000 евро.

Также полиция напоминает, что использование тоталитарной символики в общественных местах запрещено.

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