КАРТА: 9 мая в окрестностях парка Победы запретят паркову и стоянку, закроют остановки общественного транспорта

Рижская дума обнародовала анонсированные ранее ограничения движения транспорта 8 и 9 мая в окрестностях парка Победы.

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В частности, с 8:00 8 марта до 23:59 9 марта будет запрещена остановка и стоянка транспорта на трех участках:

на обеих сторонах ул. Бариню от бульвара Победы до ул. Смильгя

по обе стороны бульвара Победы, от ул. Бариня до ул. Вациеша

по обе стороны ул Вациеша, от бульвара Победы до ул. Херманя



Помимо этого, с 9 часов утра 9 мая до полуночи будет закрыта остановка автобуса и трамвая "Улица Слокас" — по обе стороны бульвара Победа, а также остановки "Улица Слокас" и "Бульвар Победы" на ул. Слокас.

Государственная полиция напоминает, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сейчас запрещены какие-либо публичные мероприятия. Полиция призывает жителей проявить ответственность, соблюдать установленные в стране меры безопасности и ограничения и не ходить в воскресенье, 9 мая в Парк победы в Риге.

И хотя возложить цветы в частном порядке не запрещено, все же, учитывая эпидемиологическую ситуацию и риски ее ухудшения, находиться возле памятника будет запрещено. Также нужно считаться с тем, что доступ к памятнику будет ограничен. Вокруг будут установлены барьеры, помогающие контролировать движение.

Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправления и другими службами по заранее разработанному плану будут осуществлять контроль как в окрестностях парка Победы, так и в других общественных местах по всей Латвии. На нарушителей общественного порядка и эпидемиологических ограничений будут составлены административные протоколы и наложены штрафы: для физических лиц от 10 до 2000 евро, для юридических — от 140 до 5000 евро.

Также полиция напоминает, что использование тоталитарной символики в общественных местах запрещено.