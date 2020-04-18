КАРТА: Активисты призывают в Риге создать 32 километра временных велополос

Активисты и общественные организации призывают Рижскую думу на время пандемии ввести временные велополосы, сообщает LETA. Департамент сообщения РД идею поддерживает, но указывает, что это не везде возможно.

Авторы письма указали, что многие жители Риги не могут оставаться дома и должны ежедневно ездить по делам и на работу, однако использование общественного транспорта связано с повышенными рисками. Самым безопасным видом транспорта считается личный автомобиль.

"Введя временные велополосы в Риге, появится безопасная и здоровая альтернатива для поездок на работу или за услугами", — указано в письме. На данный момент велоинфраструктура в Риге раздроблена и из многих микрорайонов нет безопасного пути до центра города.

Активисты указали, что ряд городов, в том числе Берлин, Будапешт, Париж и другие, начали строительство временных велополос. В Риге можно создать в сумме 32 километра велополос при помощи "быстрых и дешевых решений". Например, установить столбики, резиновые барьеры или бетонные блоки для ограничения части дороги. По подсчету обществ на это потребуется около полумиллиона евро.

Временные велополосы помогут десяткам тысяч рижан пересесть на велосипеды и улучшить эпидемиологическую безопасность, а также снизить их траты на транспорт и обеспечить ежедневную физическую активность, указывают активисты. Письмо подписали 14 общественных и профессиональных организаций. В их числе Альянс окрестностей Риги, общества жителей разных микрорайнов, общество "Город для людей", Ассоциация ландшафтных архитекторов, Ассоциация планировщиков территорий, Латвийское автомото общество, Альянс девелоперов недвижимости и другие.

Представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте агентству LETA сообщила, что эта инициатива похвальна и ее можно реализовать, однако любая инфраструктура должна быть безопасной и продуманной. Например, надо будет оценить, как велополосы повлияют на движение общественного транспорта и какие дополнительные элементы безопасности сообщения надо ввести.

Она отметила, что из-за удаленной работы, многие водители оставили машины на магистральных улицах, а во дворах нет места. В других местах дорожное покрытие находится в плохом состоянии и на нем нельзя сделать качественную разметку.

Общества призывают Рижскую думу незамедлительно начать работу над созданием временных велополос, а также ускорить строительство постоянной велоинфраструктуры.