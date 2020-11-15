КАРТА: больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге и Даугавпилсе

Большая часть выявленных за минувшие сутки новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге и Даугавпилсе, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Риге за минувшие сутки прибавилось 124 новых случая, а в Даугавпилсе - 81.

В Краславе выявлено 17 новых заболевших, столько же зарегистрировано в Саласпилсcком крае. В Екабпилсе прибавилось 10 новых больных.

По девять новых случаев зарегистрировано в Елгаве и Даугавпилсском крае, по семь - в Баусском и Талсинском краях, шесть в Огрском крае и пять - в Юрмале.

Самое большое количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 1965 человек, в Даугавпилсе - 476, в Краславском крае - 118, Юрмале - 113, Лиепае - 95 и Резекне - 86.

Из общего числа инфицированных 59 человек в возрастной группе 40-49 лет, 58 пациентов - от 30 до 39 лет, 48 человек в возрасте от 60 до 69 лет и 42 - от 50 до 59 лет. В остальных возрастных группах заболевших меньше.

На данный момент Covid выявлен в 104 самоуправлениях.

Как сообщалось, за сутки в Латвии выявлено 316 новых случаев Covid-19, двое инфицированных скончались.