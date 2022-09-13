КАРТА. Через четыре месяца на дорогах Латвии появится первый участок контроля средней скорости

Компания Fima Group получила право на установку и техническое обслуживание системы контроля средней скорости на дорогах Латвии. Договор с компанией будет заключен на ближайших три года. Первый радар средней скорости должен появиться на дорогах уже через четыре месяца, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Предложенная компанией цена для установки и технического обслуживания системы контроля средней скорости в размере 1 261 155,87 евро (без НДС) была самой низкой среди пяти претендентов. Из них около 900 000 евро (без НДС) предназначены для установки системы контроля средней скорости на 16 участках, и около 360 000 евро (без НДС) — для обслуживания системы в период с 2023 по 2025 год. Затем обслуживание системы будет осуществляться за счет государства.
В течение четырех месяцев с момента вступления договора в силу компания Fima Group обязуется реализовать пилотный проект контроля средней скорости транспортных средств на одном из участков, завершив проектирование, строительство и монтаж регистрационного оборудования и другие необходимые работы.
На всех 16 участках, которые специалисты LVC оценили как приоритетные, система контроля средней скорости должна быть установлена в течение девяти месяцев после вступления договора в силу.
Радары средней скорости должны появиться на следующих 16 участках:
- Рига — граница с Эстонией (A1) (13,4 — 20,0 kм),
- Рига — Сигулда — граница с Эстонией (Вецлайцене) (A2) (54,4 — 62,2 kм),
- Инчукалнс — Валмиера — граница с Эстонией (A3) (36,2 — 38,9 kм),
- Рижская окружная дорога (A5) (23,0 — 28,7 kм),
- Рига — Даугавпилс — Краслава — граница с Беларусью (A6) (102,2 — 116,1 kм),
- Рига — Даугавпилс — Краслава — граница с Беларусью (A6) (133,3 — 139,2 kм),
- Рига — Даугавпилс — Краслава — граница с Беларусью (A6) (150,2 — 159,7 kм),
- Рига — Бауска — граница с Литвой (A7) (24,2 — 40,1 kм),
- Рига — Елгава — граница с Литвой (A8) (49,4 — 69,3 kм),
- Рига — Лиепая (A9) (26,0 — 38,2 kм),
- Рига — Лиепая (A9) (156,6 — 169,4 kм),
- Рига — Вентспилс (A10) (24,0 — 30,8 kм),
- Рига — Вентспилс (A10) (45,0 — 52,5 kм),
- Рига — Вентспилс (A10) (134,9 — 140,8 kм),
- Граница с Россией — Резекне — Даугавпилс — граница с Литвой (A13) (81,8 — 88,5 kм),
- Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30) (22,1 — 29,2 kм).
Приоритет при выборе участков дорог основан на статистике дорожно-транспортных происшествий за последние три года, а также на общей интенсивности движения, на доле грузового транспорта и организации движения (запрет на обгон).
Как сообщалось ранее, в рамках пилотного проекта радар средней скорости работал до октября 2019 года на Тинужском шоссе, однако затем оборудование убрали.
Система работает следующим образом — при пересечении границы определенного участка дороги первый измерительный прибор фотографирует номерной знак автомобиля и фиксирует время пересечения этой границы, а при выезде с определенного участка дороги транспортное средство фотографируется повторно. После этого по соответствующей методике рассчитывается средняя скорость, с которой транспортное средство двигалось по конкретному участку дороги, и сравнивается с официально разрешенной скоростью движения в этом месте.