Карта Covid-19 в Латвии: новые случаи заболевания - в Риге и Валмиере

За прошедшие сутки в Риге коронавирусное заболевание Covid-19 констатировано у пяти человек, в Валмиере - у троих человек, свидетельствуют данные (см. карту) Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В Лимбажском и Сигулдском краях число инфицированных увеличилось на одного человека.

Больше всего заболевших - 185 человек - это люди в возрасте от 30 до 39 лет.

Интенсивность Covid-19 в Латвии сейчас составляет 45,3 случая на 100 тыс. жителей. Самая высокая интенсивность заболевания наблюдается в Стопиньском крае (119,9 заболевших на 100 тыс. жителей), Озолниекском крае (93,5 заболевших на 100 тыс.жителей) и Гаркалнском крае (93,5 заболевших на 100 тыс. жителей). В Риге этот показатель составляе 76 инфицированных на 100 тыс. жителей.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit: https://t.co/9JsibGB1M8 pic.twitter.com/B0hoGLC6zQ — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) May 1, 2020

За последние сутки в стране выявлено 12 новых случаев Covid-19, один человек умер, свидетельствуют данные SPKC.

Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 50-55 лет и заразился от члена семьи.

Тесты на Covid-19 за сутки сдали 3234 человека.

В целом в Латвии проведено 61 120 тестов, Covid-19 подтвержден у 870 человек. 348 человек выздоровели, умерли 16.