КАРТА: Covid-19 выявлен также в Балвском и Скриверском краях

За минувшие сутки больные с Covid-19 выявлены также в Скриверском и Балвском краях. Таким образом, случаи заболевания зафиксированы уже в 50 самоуправлениях Латвии, свидетельствует обобщенная информация Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Напомним, что за прошедшие сутки выявлено еще 22 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 398 человек.

В больницах лечатся 27 человек, из них у троих заболевание протекает в тяжелой форме.

Пробы на Covid-19 взяты еще у 500 человек, а в целом анализы на вирус сдали 14 807 человек.

Отметим, что в Риге констатировано обширное заражение Covid-19 в мужском приюте евангелической христианской общины "Синий крест", информировала министр здравоохранения Илзе Винькеле.

По словам министра, получено 27 положительных результатов, из них большая часть — это клиенты приюта, однако, заболели также многие работники. В Рижском самоуправлении сообщили, что на карантин отправлено примерно 100 человек.

Винькеле подчеркнула, что использовала свои права и приняла решение назначить для конкретного приюта карантин на 14 дней.