Карта: этим летом улучшат дороги более чем в 130 местах Риги

В Риге продолжается асфальтирование улиц, начатое весной. В целом в текущем году планируется обновить дорожное покрытие на 57 улицах с асфальтовым покрытием, а на 78 улицах с гравийным покрытием уложить так называемое двойное дорожное покрытие, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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На асфальтированных улицах общая благоустроенная площадь составит более 400 тысяч квадратных метров, а рижские улицы с гравийным покрытием будут обновлены на площади почти 100 тысяч квадратных метров.

Обустройство покрытия асфальтированных улиц в первую очередь осуществляется вблизи площадок проведения Праздника песни и танца, чтобы участники и гости фестиваля могли без проблем посетить мероприятие.

В настоящее время работы по асфальтированию улиц завершены или выполняются около 22% запланированного объема. В частности, работы завершены на улицах Кандавас, Миера, 11 Ноября, в настоящее время они ведутся на улице Клусая, Чиекуркалнса 2-я линия, на улице Тапешу и других местах.

По словам Вилниса Кирсиса, заместителя председателя Рижской думы по транспортной инфраструктуре и развитию, "как только погодные условия стали благоприятными для асфальтирования улиц, в Риге полным ходом начались ремонтные работы по замене отслужившего свой срок асфальта. Мы продолжаем начатую два года назад инициативу по покрытию гравийных улиц на окраинах Риги специальным покрытием. На нескольких улицах, наряду с обустройством проезжей части, будут обновлены и тротуары".

"На мой взгляд, работа идет хорошо, и тот объем работы, который мы обязались выполнить в этом году, выполним. Конечно, мы понимаем, что это тоже вызов, потому что коммунальные службы должны следить за работами, все должно быть тщательно спланировано и согласовано с владельцами подземных коммуникаций.

Также мы зависим от погодных условий. Наша цель — интенсивно работать, чтобы в ближайшие годы наладить управление улицами Риги. Это приоритет моей работы, в этом году на эти цели было выделено более 22 миллионов евро", - сообщил Кирсис.

В Риге асфальтированные дорожные покрытия улучшают с помощью технологии непрерывной укладки асфальта. Эта технология предусматривает замену асфальта на более широких участках улиц, что должно обеспечить передвижение в течение нескольких лет.

А для улучшения гравийного дорожного покрытия применяется технология двойной обработки поверхности. Обработка производится битумной эмульсией, основным преимуществом которой является уменьшение пыли и улучшение качества дороги. Перед обработкой поверхности подготавливают основание дороги и выкапывают коммуникационные колодцы на уровне проезжей части с последующей укладкой битумной эмульсии.

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В этом году в Риге самый масштабный ремонт проезжей части (по площади) запланирован на участке Карля Улманя гатве (до аэропорта), а также на проспекте Виестура, улицах Лиелирбес и Клейсту. Все участки улиц, на которых ожидаются работы по благоустройству дороги, можно посмотреть на цифровых картах, опубликованных на сайте самоуправления.

Информация о сроках ремонта и возможных изменениях в организации движения на участках конкретных улиц будет предоставлена ​​отдельно. Перечень ремонтных работ может меняться с учетом процесса согласования с операторами связи, а также из-за других непредвиденных обстоятельств.

Цифровые карты для подробной информации о планируемых работах доступны в новом разделе домашней страницы самоуправления - riga.lv/lv/satiksme-vasara .