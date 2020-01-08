Карта: где в Латвии запрещено использовать дроны?

Со 2 января этого года каждый оператор беспилотника в Латвии может ознакомиться с картой объектов, над которых запрещено использовать дроны. Карту опубликовало государственное предприятие Latvijas gaisa satiksme (LGS).

"Дроны все чаще используют для разных целей, отрасль стремительно развивается, и беспилотники будут использоваться все чаще. Но они не должны мешать работе объектов инфраструктуры, например, летать над аэропортами, военными объектами или объектами, связанными с государственной безопасности, а также рядом с ними. К сожалению, бывают случаи, когда операторы дронов, главным образом из-за незнания, используют зоны, в которых это делать нельзя, и подвергают опасности, к примеру, самолеты, которые взлетают и садятся в аэропорту "Рига", — пояснил председатель правления LGS Давид Тауриньш.

Он отметил, что карта запретных зон с координатами объектов поможет снизить количество нарушений.