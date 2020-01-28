КАРТА: На дорогах Латвии образовался гололед

Во вторник утром в Латвии на отдельных участках крупных дорог образовался гололед, сообщает компания Latvijas valsts ceļi. На дорогах работает 42 единицы техники.

Утром движение было затруднено на Лиепайском шоссе (участок Калнциемс — Скрунда), Елгавском шоссе (участок Елгава — граница с Литвой) и шоссе Гребнево — Медуми (А13) на участке Резекне — Шпоги.

Кроме того, дорожное покрытие обледенело на дорогах в окрестностях Добеле, Гулбене, Прейли, Мадоны, Салдуса и Тукумса. Карта состояния дорог в Латвии доступна здесь.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость, соблюдать дистанцию и помнить, что условия езды могут меняться очень быстро.