КАРТА. Приближается Праздник песни и танца: полиция вводит в Риге транспортные ограничения

С приближением Праздника песни и танца Рижская муниципальная полиция с 26 июня начинает постепенно вводить транспортные ограничения в столице. Во многих районах Риги будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

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С 26 июня (с 20.00) и до 10 июля (до 24.00) будут запрещены остановка и стоянка транспорта по правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на участке от улицы Калькю до улицы Кр. Валдемара.

Также с 26 июня (с 20.0) до 10 июля (до 24.00) запрещены остановка и стоянка транспорта по левой стороне бульвара Райниса около здания на ул. Кр. Валдемара 4 (до стоянки посольства).

В свою очередь, с 29 июня (с 20.00) и до 30 июня (до 21.00) запрещены остановка и стоянка транспортных средств на улице Экспорта на участке от ул. Ханзас до улицы Катринас.

На странице самоуправления создан новый раздел, где можно ознакомиться с информацией о движении во время Праздника песни и танца. Там также можно найти цифровую карту, на которой изображены ожидаемые ограничения транспорта. Информация будет регулярно обновляться.