КАРТА. Приближается Праздник песни и танца: полиция вводит в Риге транспортные ограничения
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

С приближением Праздника песни и танца Рижская муниципальная полиция с 26 июня начинает постепенно вводить транспортные ограничения в столице. Во многих районах Риги будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 26 июня (с 20.00) и до 10 июля (до 24.00) будут запрещены остановка и стоянка транспорта по правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на участке от улицы Калькю до улицы Кр. Валдемара.

Также с 26 июня (с 20.0) до 10 июля (до 24.00) запрещены остановка и стоянка транспорта по левой стороне бульвара Райниса около здания на ул. Кр. Валдемара 4 (до стоянки посольства).

В свою очередь, с 29 июня (с 20.00) и до 30 июня (до 21.00) запрещены остановка и стоянка транспортных средств на улице Экспорта на участке от ул. Ханзас до улицы Катринас.

На странице самоуправления создан новый раздел, где можно ознакомиться с информацией о движении во время Праздника песни и танца. Там также можно найти цифровую карту, на которой изображены ожидаемые ограничения транспорта. Информация будет регулярно обновляться.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?