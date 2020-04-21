Карта: случаи Covid-19 зарегистрированы в 67 краях

За прошедшие сутки случай заболевания Covid-19 зарегистрирован еще в одном крае — Аматском, свидетельствуют статистические данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В целом случаи Covid-19 выявлены в 67 самоуправлениях.

Из всех заболевших дети до девяти лет составляют 2%, пожилые люди старше 70 лет — 9%. 14% заболевших — люди в возрасте от 20 до 29 лет, 13% — от 60 до 69 лет. Еще 4% составляют пациенты в возрасте от 10 до 19 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено девять новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 748 человек.