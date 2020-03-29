Карта: случаи заболевания Covid-19 выявлены в 45 самоуправлениях

Случаи заболевания Covid-19 выявлены в 45 самоуправлениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Это Елгавский, Талсинский, Тукумсский, Иецавский, Кегумсский, Алойский, Марупский, Руиенский, Резекненский, Лимбажский, Стопиньский, Сейский, Сигулдский, Огрский, Царникавский, Гаркалнский, Цесисский, Смилтенский, Айзкраукльский, Вецумниекский, Баускский, Коценский, Озолниекский, Олайнский, Мерсрагский, Кекавский, Марупский, Саласпилсский, Крустпилсский, Гробиньский, Кулдигский, Вентспилсский и Энгурский края, а также Лиепая, Рига, Юрмала, Елгава, Резекне, Екабпилс и Даугавпилс.

За прошедшие сутки список самоуправлений, где выявлены случаи нового короновируса, пополнили Айзпутский, Салдусский, Адажский, Краславский и Алуксненский края.

Больше всего инфицированных Covid-19 по-прежнему в Риге, где частота случаев заболевания составляет от 101 до 250.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено еще 42 новых случая заболевания Covid-19, в целом инфицировано 347 человек.

Пробы на "Covid-19" взяты еще у 1046 человек, анализы на вирус сдали 13 805 человек.