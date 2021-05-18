КАРТА: В Латвии на 16 участках автодорог установят измеряющие среднюю скорость фоторадары

Государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) утвердило список участков важнейших автодорог страны, на которых будут установлены системы контроля средней скорости. Как сообщили Delfi в LVC, речь идет о 16 участках трасс. Оборудовать их планируется в приоритетном порядке, в соответствии с доступным финансированием.

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За основу для выбора соответствующих участков автодорог бралась статистика дорожно-транспортных происшествий за поледние три года, а также интенсивность движения, удельный вес грузового транспорта и наличие запрета на обгон.

Latvijas Valsts ceļi обнародовало и предварительный список участков, на которых появятся считывающие номера автомашин фоторадары средней скорости. Однако предприятие предупреждает, что касающиеся километража цифры впоследствии могут быть немного изменены:

Рига-Бауска-граница с Литвой (А7), с 24 по 40 километр

Рига-Лиепая (А9), со 156 по 169 километр

Граница с Россией-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (А13), с 81 по 88 километр

Цесис-Вецпиебалга-Мадона (Р30), с 22 по 29 километр

Рижская окружная дорога (А5), с 23 по 29 километр

Рига-граница с Эстонией (А1), с 13 по 30 километр

Инчукалнс-Валмиера-граница с Эстонией (А3), с 36 по 39 километр

Рига-Вентспилс (А10), с 24 по 31 километр

Рига-Сигулда-граница с Эстонией через Вецлайцене (А2), с 54 по 62 километр

Рига-Даугавпилс-Краслава-граница с Беларусью (А6), с 150 по 160 километр

Деньги на финансирование проекта будут взяты из сумм, поступающих от продажи обязательных полисов гражданско-страховой ответственности (OCTA). Директор департамента автосообщения Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс указал, что именно контроль скорости участников дорожного движения является одной из самых эффективных мер устранения ДТП на дорогах страны.

Если обычный фоторадар фиксирует скорость автомобиля только в одной точке, то система контроля средней скорости движения регистрирует скорость в нескольких точках и рассчитывает среднюю скорость на конкретном участке, что мотивирует водителей не нарушать правила дорожного движения на более протяженных участках пути.

Система определяет среднюю скорость автомобиля с учетом времени, за которое автомобиль проезжает расстояние от одного фоторадара до другого.