КАРТА. В Риге появятся еще три зоны со скоростью движения 30 км/ч

В этом году двух районах Риги появились зоны, где автомобили могут ехать с максимальной скоростью в 30 км/ч. Департамент сообщения Рижской думы на этом не собирается останавливается и готовится ввести такие зоны в еще трех местах, выяснил Delfi.

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Сейчас "зона 30 км/ч" действует в Агенскалнсе и Зиепниеккалнсе. Представитель департамента сообщения Рижской думы Аустрис Кейшс рассказал, что цель новой системы ограничений — сделать район более дружелюбным и безопасным для пешеходов и других незащищенных участников движения.



"Зона 30 км/ч" в Агенскалнсе, первая такая зона в Риге.



"Зона 30 км/ч" в Зиепниеккалнсе, где скорость была снижена не только внутри периметра, но и на улице Залениеку.

"Такие зоны на улицах Риги будут вводиться и впредь, особенно в окрестностях с частными домами и где исторически не были построены тротуары", — указал Кейшс. Хотя Стокгольмская декларация, подписанная Латвией, подразумевает, что скорость будет снижена во всех населенных пунктах, Рижская дума не собирается снижать скорость на магистральных улицах. В планах ведомства снизить скорость в Гризинькалнсе и Тихом центре.



Запланированная "зона 30 км/ч" в Гризинькалнсе. На улице Таллинас, Чака, Пернавас, Яня Асара, Авоту и Матиса сохранится прежний скоростной режим — 50 км/ч.



В Тихом центре появятся две "зоны 30 км/ч". Обычная городская скорость 50 км/ч сохранится на бульваре Калпака, а также улицах Пулквежа Бриежа, Ханзас, Валдемара, Элизабетес, Экспорта.

При выборе района, где снизить скорость, специалисты департамента учитывают следующие моменты:

Переполнены ли улицы припаркованным транспортом, который мешает автомобилям безопасно ехать на максимальной допустимой скорости 50 км/ч;

Часто ли водители нарушают правила парковки;

Насколько узкая проезжая часть;

Есть ли вблизи образовательные учреждения;

Есть ли вблизи повороты с плохой видимостью или плохо прогнозируемые перекрестки;

Насколько интенсивно движение пешеходов, велосипедистов и других транспортных средств.

Кейшс указал, что большая часть пробок возникает на магистральных улицах, где скорость движения 50 км/ч, поэтому создание в стороне от магистральных улиц зон со сниженной скоростью движения не должно повлиять на пробки в городе.

Как уже сообщалось, согласно Стокгольмской декларации, Латвия обязалась ради безопасности дорожного движения снизить максимальную допустимую скорость движения в населенных пунктах до 30 км/ч. Первой зоной со сниженной скоростью движения в Риге стала историческая часть Агенскалнса. По оценке экспертов, снижение скорости движения не только делает улицы более безопасными, но и помогает бороться с загрязнением воздуха выхлопными газами.